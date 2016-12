Continuar a ler

Se a transferência se confirmar, será a primeira vez que Guedes, formado no Sporting, irá atuar num escalão principal. O avançado, que tem cinco golos esta temporada, deixou o Sporting B rumo ao Reus em 2013/14 e por lá ficou duas épocas, antes de se mudar para o Aves. Na temporada transata, Guedes ajudou a equipa avense com 14 golos e agora tem oportunidade de dar o salto para o Nancy.





Alexandre Guedes é o grande alvo do Nancy para a reabertura de mercado.sabe que o clube francês da Ligue 1 até já fez uma proposta superior a um milhão de euros para garantir os serviços do avançado português, de 22 anos. No entanto, os gauleses continuam à espera de uma resposta do Aves, vice-líder da 2.ª Liga, que tem em Guedes um dos responsáveis pela boa campanha esta época.Aliás, o Nancy já avançou com esta intenção de contratar o dianteiro há algum tempo, mas a formação orientada por Ivo Vieira tarda em reagir à proposta do clube gaulês. Ainda assim, o 13.º classificado da Ligue 1 - que também ainda está nos 32 avos de final da Taça francesa e nos 'quartos' da Taça da Liga -, está apostado em contratar o português.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto