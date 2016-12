Continuar a ler

Cauê, de grande penalidade, também marcou, aos 76 minutos para os locais, quando o Belenenses tinha conseguido dar a 'cambalhota' e vencia por 3-1, com golos de André Sousa (70') e Miguel Rosa (73'), além do já referido de Roberto, na baliza errada.O Belenenses destacou-se no arranque, com um futebol mais focado na baliza adversária, enquanto o Moreirense parecia estar a ter dificuldade em organizar-se. Aos 5 minutos, Fábio Sturgeon cabeceou para defesa apertada de Taborda e, aos 20, Neto rematou para as mãos de Ventura.Os minhotos acabariam por chegar ao golo aos 38 minutos, com Roberto a finalizar, após cruzamento de Tiago Almeida.Na segunda parte, o Moreirense entrou melhor e beneficiou logo de dois livres diretos, mas Neto atirou por cima, antes do 'balde de água fria': Roberto assinou o empate, com um golo na própria baliza, aos 65 minutos.O empate 'fez estragos' na equipa de Augusto Inácio e, pelo contrário, despertou a de Quim Machado que viu André Sousa, aos 70 minutos, e Miguel Rosa, aos 73, fazerem 2 golos que adivinhavam tranquilidade.Nada disso. Carlos Xistra considerou que Florent fez falta sobre Boateng na área e Cauê não desperdiçou a oportunidade de, graças a uma grande penalidade que gerou muitos protestos no banco de Belém, fazer o 3-2, aos 76 minutos.Aos 84 minutos, Moreirense conseguiria o 3-3, em mais um cabeceamento certeiro de Roberto.Jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras, em Moreira de Cónegos.Árbitro: Carlos Xistra (Castelo Branco).Taborda; Tiago Morgado, André Micael, Diego Galo e Rebocho; Cauê, Ângelo Neto (Alan Schons, 74'), Francisco Geraldes (Ramirez, 81') e Dramé; Jander e RobertoSuplentes não utilizados: Makaridze, Nildo, Tiago Morgado, Marcelo Oliveira e BoatengTreinador: Augusto InácioVentura; João Diogo, Gonçalo Silva, Domingos Duarte e Florent; Yebda (João Palhinha, 60'), André Sousa, Bernardo Dias (Miguel Rosa, 46') e Vítor Gomes; Tiago Caeiro (Andric, 46') e SturgeonSuplentes não utilizados: Joel, Dinis, Gonçalo Brandão e Mica PintoTreinador: Quim MachadoÁrbitro: Carlos Xistra (Castelo Branco).Cartão amarelo para André Micael (73'), Tiago Almeida (86') e Roberto (89')Roberto (38', p. b. 65' e 84'), André Sousa (70'), Miguel Rosa (73') e Cauê (pen. 76')Assistência: 587 espectadores.