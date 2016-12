Moreira defende as cores do Estoril desde o início da temporada mas, ontem, teve pela frente um clube que representou durante 12 épocas. No final do jogo, o guarda-redes, de 34 anos, cumprimentou os amigos que deixou no Benfica, tendo oferecido a camisola a Shéu e abraçado Luisão.

"Foi especial. Afinal de contas, foram 12 anos... Mas sou profissional e defendi as cores do Estoril", afirmou Moreira, que também foi aplaudido pelos benfiquistas.

