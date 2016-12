Continuar a ler

O timoneiro das panteras notou algum desgaste no adversário com o decorrer da partida: "Na segunda parte conseguimos ter mais bola, atacámos mais pelos corredores, conseguimos ser mais agressivos e melhor posicionados. Com uma ou outra substituição, dando mais critério e isso ajudou. Também penso que o Tondela também acusou algum desgaste e isso funcionou a nosso favor. Fomos ganhando confiança à medida que as oportunidades foram aparecendo, sem jogarmos bem, temos de dizer isso, mas pelo menos muito melhor que na primeira parte".



Miguel Leal referiu que o jogo deste domingo em Tondela teve duas partes diferentes, salientando que o Boavista esteve bem melhor nos segundos 45 minutos."Houve duas partes completamente distintas. Na primeira o Boavista muito mal, não fizemos nada do que planeámos, não fomos agressivos, não fomos pantera. Não fomos o que caracteriza o Boavista, pelo menos no querer, porque às vezes há jogos que não saem bem. A primeira parte, no meu entender, foi desastrosa. Depois foram palavras ditas ao intervalo, mas tenho de assumir responsabilidades, mas há momentos em que qualquer treinador não pode fazer nada. O mal é geral... Ao intervalo tentámos corrigir, falámos um bocadinho sobre as nossas ideias para o jogo e a equipa começou a crescer. Teve várias oportunidades de golo. O guarda-redes do Tondela muito bem foi adiando, mas felizmente que conseguimos empatar. Não era bem aquilo que nós queríamos, mas atendendo ao que se passou no jogo, com o Tondela melhor na primeira parte, Boavista melhor na segunda parte, o resultado, com um golo para cada lado, tem de se aceitar e pensar no que podemos fazer daqui para a frente", explicou o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões