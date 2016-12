Miguel Leal mostrou-se agradado com o triunfo desta quinta-feira no terreno do Nacional e salientou a justiça da vitória."Podíamos ter feito mais um golo, fomos, parece-me, a equipa mais esclarecida durante o jogo. Tivemos a sorte de concretizar a estratégia que estava delineada. Ainda conseguimos fazer o segundo golo e, com isso, a equipa foi-se tranquilizando e aproveitando também a intranquilidade do adversário, contudo, acho que ganhámos bem", referiu o técnico.O treinador não quer entrar em euforias mas realçou que a equipa está a crescer: "O Boavista procura a melhor classificação possível. Neste momento o objetivo é fazer os 30 pontos necessários para a manutenção e depois logo se vê. É importante que nós tenhamos os pés bem assentes no chão. O Boavista está a crescer, está a melhorar, está a sustentar-se na I Liga e a criar os alicerces de forma a poder crescer e a voltar a ser grande. Esperemos que no final da época estejamos num lugar mais acima do que nas épocas anteriores e mais confortável na próxima época".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões