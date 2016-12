Ponto final na especulação! Assis não vai para o Sp. Braga nem para qualquer outro clube até ao verão. A confirmação foi feita a Record por uma fonte da SAD do Chaves.O médio brasileiro está a ser fortemente cobiçado, mas os flavienses não querem perder na mesma altura duas peças nucleares da equipa (Battaglia seguiu as pisadas de Jorge Simão para a Pedreira). No sentido de dar maior estabilidade a Assis, a SAD até pondera renovar-lhe o contrato que termina no final da época, segurando assim um ativo que pode agitar a janela de transferências de verão com vista à nova temporada.

Autor: Paulo Silva Reis