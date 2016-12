Muitas movimentações no Bessa. Lovro Medic, o ponta-de-lança croata que chegou esta época, será dispensado e neste momento há alguns clubes do Leste europeu interessados.Daf, Samu e Digas também vão sair mas sob a condição de emprestados, de forma a terem oportunidade para rodar e regressar no final da época. Os axadrezados estão agora à procura de um ponta-de-lança mas não se querem precipitar, para não repetir erros, como aconteceu com Uche e Uchebo.Miguel Leal está a participar ativamente na reestruturação do plantel e a ideia é fechar janeiro com apenas 25 elementos no plantel mais dois juniores de elevado potencial, apurou ainda

Autor: Eugénio Queirós