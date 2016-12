Continuar a ler

Até agora apenas os árbitros internacionais usufruíam de meios que lhes permitiam treinar-se três vezes por semana nos polos de Lisboa e Porto, acompanhados por um técnico de arbitragem, um fisioterapeuta e um preparador físico.



Até ao final da época, juntam-se ao grupo dos internacionais (Artur Soares Dias, Jorge Sousa, Hugo Miguel, João Capela, Carlos Xistra, Tiago Martins e Fábio Veríssimo) mais sete árbitros: João Pinheiro (recentemente promovido a internacional), Jorge Ferreira, Luís Ferreira, Manuel Oliveira, Tiago Antunes, Vasco Santos e Hélder Malheiro.



Mais sete árbitros do quadro que dirige as competições profissionais vão passar a ter condições para treinar mais vezes por semana, informou o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, citado pelo site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)."Trata-se de um investimento da direção da FPF e visa permitir o acesso de mais árbitros às melhores condições de treino, tendo em vista a excelência", afirmou.