A tendência da UEFA em apostar em árbitros portugueses parece estar a aumentar. No semestre que agora termina, oito árbitros nacionais foram nomeados para 37 jogos na Europa. Trata-se um aumento superior a dez por cento em relação a igual período do ano passado, quando tinham dirigido 32 partidas.

"É mais um excelente sinal da aposta que a UEFA tem feito nos árbitros internacionais portugueses. Temos valores com qualidade e potencial para construírem excelentes carreiras internacionais, nos próximos anos. O Conselho de Arbitragem congratula-se com estes dados e continuará a trabalhar no sentido de valorizar os árbitros portugueses", explicou Ana Raquel Brochado, porta voz do CA da FPF.

Nestes seis meses, o bracarense João Pinheiro foi o único estreante, juntando-se a Artur Soares Dias, Jorge Sousa, Hugo Miguel, João Capela, Carlos Xistra, Fábio Veríssimo, João Pinheiro e Tiago Martins. Ana Raquel Brochado explicou ainda: "A aposta da UEFA nos árbitros portugueses é ainda mais relevante por, como todos sabem, acontecer num período de transição em que as vagas de árbitros experientes como Pedro Proença e Duarte Gomes foram ocupadas por árbitros mais jovens".

Autor: Miguel Pedro Vieira