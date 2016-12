Continuar a ler

Num curto comunicado, o conjunto madeirense informa que "chegou a acordou com Filipe Rocha e a sua equipa técnica para a rescisão de contrato, deixando estes de pertencer aos quadros técnicos do clube".Para o seu lugar, entra José Viterbo, de 54 anos, que ocupa o cargo de Coordenador da Formação e treinador da equipa B do União da Madeira, que lidera o campeonato distrital, sendo, pelo menos para já, de forma interina, o responsável pela equipa madeirense.O União da Madeira encontra-se no 17.º lugar da II Liga, com 22 pontos, recebendo a 08 de janeiro, pelas 15:00, o Leixões, no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, em jogo a contar para a 21.ª jornada.