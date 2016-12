É com a equipa desfalcada que Quim Machado vai tentar quebrar um jejum de oito anos sem vitórias sobre o Sporting, no Restelo. De facto, o último triunfo remonta a 3 de fevereiro de 2008, quando os azuis eram orientados por Jorge Jesus, o atual técnico dos leões.Na altura, o Belenenses derrotou o Sporting de Paulo Bento, por 1-0, com um golo apontado por Zé Pedro. A intenção dos responsáveis é repetir esse feito numa altura em que nenhuma das equipas pode ceder. O Belenenses por correr o risco de voltar à parte perigosa da tabela, enquanto os leões não têm margem de erro na luta pelo título. Sem poder contar com os cedidos Domingos Duarte e Palhinha, habituais titulares, o treinador terá de mexer no onze. Gonçalo Brandão, caso recupere, volta ao eixo da defesa.

Autor: João Pedro Abecasis