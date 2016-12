António Loureiro foi reconduzido como presidente da direção do Lusitano de Vildemoínhos, numa assembleia geral eleitoral realizada na segunda-feira, 19 de dezembro, em que recolheu 100 por cento dos votos. Um reconhecimento pelo bom trabalho realizado nos últimos anos, que culminou no regresso do mais antigo clube do concelho de Viseu aos campeonatos nacionais, mais precisamente ao Campeonato Portugal Prio.Igualmente reeleito foi o presidente da mesa da assembleia-geral, Fernando Ruas, antigo presidente da Câmara Municipal de Viseu e hoje eurodeputado. Os órgãos sociais tomam posse na sexta-feira, 23 de dezembro, numa cerimónia cujo início está agendado para as 20h30. A assembleia geral serviu ainda para aprovar o relatório e contas do último exercício (2015/16).O Lusitano de Vildemoínhos segue na 2.ª posição da Série D do Campeonato Portugal Prio, com 27 pontos, a cinco do líder, Gafanha.

Autor: João Lopes