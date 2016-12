Continuar a ler

De regresso às escolhas também estão Assis, João Mário e Emanuel Novo.



Já o guarda-redes Ricardo não viaja com a equipa ao Estádio do Dragão pelo facto de estar emprestado aos transmontanos pelos 'azuis e brancos'.



Hamdou Elhouni, Felipe Lopes, Fábio Santos e Mathaus estão ausentes, por lesão, enquanto Petrovic e Gustavo Souza ficaram de fora, por opção.



O Desportivo de Chaves, sétimo classificado com 19 pontos, visita o FC Porto, segundo com 31, na segunda-feira, a partir das 20 horas, sob arbitragem de Vasco Santos, da associação do Porto.



Lista de convocados:



Guarda-redes: António Filipe e Emanuel Novo.



Defesas: Carlos Ponck, Leandro Freire, Nélson Lenho, Paulinho e Pedro Queirós.



Médios: Battaglia, Braga, Luís Alberto, Assis e João Patrão.



Avançados: Perdigão, João Mário, Fall, Fábio Martins, Vukcevic e Rafael Lopes.





Luís Alberto, com apenas dois jogos oficiais, regressou este domingo aos convocados do Desportivo de Chaves, sob o comando do treinador interino Carlos Pires, depois da saída de Jorge Simão, para a vista ao FC Porto.Luís Alberto, que estava de fora por opção do antigo técnico, realizou o seu último jogo a 27 de outubro, no terreno do Rio Ave, para a Taça da Liga.