Apesar do mérito dos sadinos, que se entregaram de corpo e alma ao jogo e defenderam a vantagem com unhas e dentes, os benfiquistas podem queixar-se de si próprios. Depois de no primeiro tempo não terem feito um único remate enquadrado à baliza dos anfitriões, a falta de eficácia após o intervalo foi constrangedora na equipa treinada por João Tralhão.João Félix, aos 47 e 50 minutos, e Diogo Pinto, 54, foram os primeiros a mostrar a falta de pontaria no remate final. Posicionados no meio da tabela, os sadinos nunca deixarem de espreitar o contra-ataque.Em dois desses lances, com as águias balanceadas no ataque, o Vitória – já sem o treinador António Aparício no banco (expulso aos 76 minutos) – quase ampliou a vantagem por André Sousa (89') e Leonardo Chão (90'+5).Perdidas igualmente incríveis, numa delas devido à ilusão de ótica gritou-se mesmo golo, teve o Benfica nos pés de David Tavares (90'+1) e Ricardo Mangas (90'+4).Sob arbitrage de Miguel Libório, de Lisboa, no Campo Municipal da Várzea, em Setúbal, as equipas alinharam:: Daniel Santos; José Charrão, Bernardo Morgado, Rodrigo Antunes e André Severino; João Tomaz, Martim Mira, Tomás Seca (Bruno Jesus, 63') e André Sousa; Tidjane Silla (Pedro Paz, 74') e António Pereira (Leonardo Chão, 23').Treinador: António Aparício: Daniel Azevedo; Diogo Cabral (Aduramane Sani, 59’), Pedro Álvaro, Nuno Gonçalves e Ricardo Mangas; Diogo Mendes, Gedson Fernandes e David Tavares; João Félix, Mésaque Djú (Tiago Dias, 69’) e Florentino Luís (Diogo Pinto, 45’).Treinador: João TralhãoJoão Tomaz (25').cartão amarelo para Diogo Cabral (24'), Bernardo Morgado (75'), Nuno Gonçalves (88') e Gedson Fernandes (90'+3). António Aparício expulso (76').