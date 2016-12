Lito Vidigal mostrou-se satisfeito pela exibição do Arouca no reduto do Moreirense, este sábado, num jogo em que a sua formação acabou por sair vitoriosa "[A equipa foi] eficaz na forma como jogou. Fizemos um grande jogo de futebol. Aliás temos vindo a fazer grandes jogos. Jogámos com qualidade, voltámos a ter posse de bola", explicou o técnico.Lito referiu ainda que não vê qualquer injustiça no triunfo: "O adversário foi forte, é uma grande equipa e bem orientada. É uma vitória importante para nós. Não há injustiças no futebol. Quem ganha tem sempre razão".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões