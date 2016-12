O desfecho da receção ao Vitória não agradou a Lito Vidigal, mas, mesmo assim, o técnico gostou do que viu. "Foi um jogo com muita qualidade e muito rico taticamente. Fizemos um grande jogo, jogámos bom futebol, criámos situações para ter começado na frente do marcador. Só tínhamos um avançado disponível, foi o que jogou, e quando tivemos de alterar, tivemos de inventar um pouco. Mas parabéns aos jogadores, que deram tudo e quiseram ganhar", referiu o técnico, sem medo do mercado de janeiro: "Se algum jogador tiver oportunidade de sair para um mercado melhor, eu ficava felicíssimo."

Autor: José Miguel Machado