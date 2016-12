O treinador do Arouca não teve dúvidas em afirmar que a sua equipa merecia sair de Setúbal com outro resultado. "Fomos superiores. Na primeira parte já tínhamos sido melhores, e na segunda fomos avassaladores", analisa, lamentando a derrota e o consequente afastamento da Taça CTT quando ainda falta disputar uma jornada no Grupo A. "Tanto com o Sporting como no jogo de hoje (ontem) os resultados ficaram aquém do que jogámos", lamentou.A provar a superioridade da sua equipa está, segundo Lito Vidigal, a exibição do guarda-redes dos sadinos. "Trigueira fez grandes defesas e foi o homem de um jogo que foi bem disputado. O Vitória foi mais feliz, e por isso, parabéns", disse, admitindo que o modelo da prova favorece os grandes. "Com o formato atual, é difícil para os clubes de menor dimensão, que enfrentam clubes mais fortes."