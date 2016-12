Walter González tem sido notícia nas últimas semanas por estar a ser cobiçado por clubes estrangeiros. O mais recente é o León, do México, que, segundo a imprensa local, tem estado atento ao jogador. O treinador, Javier Torrente, já assumiu que o paraguaio está nas cogitações para 2017.Todavia, o Dínamo Zagreb, tal como Record já noticiou, mantém-se empenhado em contratar o avançado, que atua no Arouca por empréstimo do Olimpia, estando em cima da mesa uma proposta a rondar os dois milhões de euros. O agente Augusto Paraja assumiu a uma rádio paraguaia que iria à Croácia "para ver a oferta do Dínamo" por Walter.Entretanto, ontem Velázquez e Jubal ainda não tinham regressado da pausa natalícia, pelo que não jogarão esta tarde no Bonfim. Tal como aconteceu na 1ª jornada, frente ao Sporting, Lito Vidigal dará espaço a jogadores menos utilizados.

Autor: André Gonçalves