Sem ganhar desde a 14.ª jornada (1-0 em Freamunde), o Leixões partiu para o jogo disposto a somar pontos, mas o Penafiel acabou por colocar-se a vencer na primeira vez que chutou à baliza, num lance em que Wellington deu a melhor sequência a um passe de Fábio Fortes (25').Com Wei muito ativo no ataque - aos 20' surgiu solto a rematar à malha lateral - o Leixões chegou ao empate através de Bruno Chuna (32'), na sequência de um canto cobrado por Miguel Ângelo.Sempre por cima no jogo, a equipa da casa quase se viu surpreendida num contra-ataque visitante, novamente com Wellington (42'), na grande área, a atirar cruzado ao lado.Na segunda parte, e pese embora estar há três jornadas sem vencer, o Penafiel abicou de atacar, passou a jogar no erro do adversário - o que se agravou com a expulsão de Pedro Ribeiro - e com isso o jogo perdeu qualidade e ritmo.A punição surgiu nos descontos, com Wei a marcar de cabeça a passe de Bruno Lamas.Jogo no Estádio do Mar, em MatosinhosLeixões - Penafiel, 2-1Ao intervalo: 1-1Marcadores:0-1, Wellington, 25'1-1, Bruno China, 32'2-1, Wei, 90'+3Ricardo Moura, Jorge Silva, André Teixeira, João Freitas, João Lucas, Salvador (Rui Cardoso, 46'), Bruno China, Chiquinho (Bruno Lamas, 58'), Fatai, Miguel Ângelo (Ludovic, 76') e WeiAssis, Bruno Lamas, Rui Cardoso, Abalo, Ludovic, Manuel José e Gonçalo GregórioDaniel KenedyCoelho, Kalindi, João Paulo, Pedro Ribeiro, Daniel Martins, Djibril, Romeu Ribeiro, Gonçalo (Danilo, 57'), André Fontes (Rafa Sousa, 78'), Wellington e Fábio Fortes (Fidelis, 66')Tiago Rocha, Hélio Cruz, Fidelis, Fernando Andrade, Danilo, Diouf e Rafa SousaPaulo AlvesRui Oliveira (AF Porto)Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Ribeiro (35' e 73'), Salvador (39'), Bruno Lamas (65'), Djibril (68') e Wei (90'+3).Cartão vermelho, por acumulação, a Pedro Ribeiro (73')Assistência: cerca de 800 espetadores