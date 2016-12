Embora ainda sob vigilância, o avançado Kléber já treinou esta quarta-feira no relvado do António Coimbra da Mota, o mesmo não sucedendo com o lateral Mano, que fez tratamento e ginásio, mas não esteve ainda sob as ordens de Pedro Carmona. Sem castigados, o grupo pode trabalhar de forma a mostrar ao novo treinador que o momento menos bom estará ultrapassado.Para amanhã, os trabalhos vão decorrer de forma repartida. De manhã estão agendados para as 10h30 e, da parte da tarde, para as 18 horas, na Amoreira. A sessão da manhã é aberta ao público.

Autor: Manuel António Abrantes