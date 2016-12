O primeiro treino desta quinta-feira do plantel do Estoril, realizado num dos relvados sintéticos, exteriores ao Estádio António Coimbra da Mota permitiu confirmar a total integração do avançado Kléber, no grupo comandado pelo espanhol Pedro Carmona, que dirigiu uma sessão de trabalho bastante puxada, na tentativa de recuperar rapidamente os índices físicos, sempre um pouco ignorados durante as celebrações de Natal.Com o brasileiro a aproximar-se a passos largos do regresso à competição, o técnico continua, todavia, a debater-se com diversas baixas, o que levou a que no apronto da tarde - este sim realizado à porta fechada - chamasse ao grupo principal dois elementos da equipa de sub-23: o defesa central Leonardo Freire e o avançado Ename Costa.Os canarinhos já preparam o encontro da 16.ª jornada da Liga, a 8 de janeiro de 2017, na qual defrontarão o Marítimo, na Amoreira. A preparação prossegue na sexta-feira, com mais duas sessões de treino, ambas à porta fechada.

Autor: Manuel António Abrantes