A história vai repetir-se: depois de há um ano Karl ter sido emprestado ao Tondela, o médio brasileiro voltará a deixar Arouca no mês de janeiro. Pouco utilizado por Lito Vidigal, Karl irá, agora, para a 2ª Liga para ver se, finalmente, consegue jogar com regularidade. Em ano e meio no nosso país, o médio somou apenas 11 partidas.

Autor: Ricardo Vasconcelos