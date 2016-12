Continuar a ler

Mas como se sentiu no dia em que jogou com as bracarenses? "O nervosismo é sempre maior por defrontar o Sp. Braga, sabia que tinha de estar a 110 por cento para ajudar ao máximo", revelou, reconhecendo que foi especial estar em campo com jogadoras como Edite Fernandes, que considera "um expoente do futebol feminino". "É o tipo de jogadora com quem gostamos de jogar", admitiu a guardiã, que no início da época realizou exames específicos para poder jogar dois escalões acima.Com o regresso de Taísa deixou, naturalmente, de ser a principal opção, mas voltou a ganhar a confiança do treinador, Carlos Lopes, no último fim de semana, no jogo da Taça de Portugal que venceu (1-0) em casa do Ribeirão 1968.