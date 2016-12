Continuar a ler

Enquanto procura novo treinador, a equipa do Feirense será orientada pelo treinador Nuno Manta, "um homem da casa, a quem cabe a tarefa de preparar o confronto com o P. Ferreira, mantendo-se em funções os técnicos Paulo Santos e Ricardo Ribeiro".



O Feirense anunciou esta terça-feira, em comunicado ofical, que chegou a acordo com José Mota para rescindir contrato com o treinador. Paulo Sousa acompanha o técnico na saída do clube da Feira.O clube deu conta do "momento particularmente delicado" que o clube atravessa - o Feirense é penúltimo na classificação, com 11 pontos e um saldo de três vitórias, dois empates e nove derrotas - e realçou "o profissionalismo e dedicação do treinador e seu adjunto" a quem desejou "as maiores felicidades para compromissos futuros".

Autor: João G. Oliveira