Jorginho tem uma história que está intimamente ligada ao Sporting e ainda não perdeu o sonho de representar os leões. Isto depois de uma experiência de três meses a treinar-se na Academia de Alcochete, onde chegou e saiu como defesa-central e vestia a camisola 6, mas sem nunca ter a oportunidade de se estrear de forma oficial.Ainda com uns tenros 17 anos, Jorge Intima – o grande destaque do Arouca na goleada de anteontem, em Moreira de Cónegos, com três golos e uma assistência – voltou à sua Guiné-Bissau, apostando na aventura no Manchester City a partir de 2012 e até janeiro deste ano. O ingresso no Arouca deu-se de forma surpreendente no último dia de inscrições do mercado de inverno, até porque Jorginho tinha renovado o contrato com o City no verão de 2015. A verdade é que os arouquenses seguraram a pérola, com vínculo até junho de 2019, que Lito Vidigal está a lapidar com segurança.

Autores: A.M.