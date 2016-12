Continuar a ler

O conjunto orientado por Ricardo Soares regressa ao trabalho na tarde de segunda-feira. Para esta partida, o técnico do emblema de Trás-os-Montes não contou com Felipe Lopes, Hamdou, Mathaus e Fall, todos por lesão.O conjunto orientado por Ricardo Soares regressa ao trabalho na tarde de segunda-feira.

O Chaves, da Liga NOS, e o Académico de Viseu, da 2.ª Liga, empataram esta sexta-feira 1-1, em jogo particular, disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.O marcador foi inaugurado por Bruno Miguel, ainda na primeira parte, mas, na segunda, Braga, na conversação de um penálti, restabeleceu a igualdade e selou o resultado final.

Autor: Lusa