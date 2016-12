Continuar a ler

O técnico falava na habitual conferência de antevisão às partidas, tendo sido confrontado com o facto de o Moreirense, 16.º classificado com apenas 11 pontos, somar duas derrotas consecutivas (2-1 em casa do Chaves e 4-1 no seu reduto com o Arouca) e ter de visitar o atual terceiro classificado da Liga, o Braga, que segue com 29 pontos."Nem sempre quando se ganha as coisas estão bem, nem sempre quando se perde as coisas estão assim tão mal. Mas é verdade que tivemos erros que no futuro não podem ser cometidos, porque comprometem o resultado. Trabalhámos para corrigir os erros e esperemos que a resposta seja dada agora em Braga e que sejamos uma equipa mais sólida e acima de tudo mais concentrada", referiu Inácio.Moreirense e Sporting de Braga defrontam-se pelas 19:00 de quinta-feira, num jogo com arbitragem de Luís Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.