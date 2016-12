Continuar a ler

"Anulámos todas as ideias ofensivas do Sp. Braga, tentámos chegar ao ataque sempre que possível e conseguimos o 1-1 e acho que ao intervalo o resultado era justo", considerou. "Na segunda parte, houve ali um momento em que pensei que podíamos ter ganho o jogo, mas faltou mais intensidade no jogo ofensivo para marcar o segundo golo. Em jogo jogado, ganhámos 1-0 e, nas bolas paradas, o Sp. Braga ganhou 2-0. Perdemos ingloriamente".



E o que falta a este Moreirense? Inácio dá a resposta: "Falta-nos mais intensidade no ataque, arriscar no um contra um, não ter medo de ir para cima do adversário e criar desequilíbrios", apontou. "O Braga ganha de forma feliz, o Moreirense fez boa exibição, mas não conseguiu somar pontos, que é o que mais faz falta".

Inácio acredita que o Moreirense foi superior ao Sp. Braga depois do 1-0 e que conseguiu chegar com justiça ao empate antes de o jogo ir para intervalo. Já na segunda parte, acredita que podia ter ganho o jogo.