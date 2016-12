Idris está finalmente disponível para Miguel Leal, depois da expulsão no polémico jogo da Taça de Portugal, frente ao V. Guimarães, que ditou o afastamento do trinco durante 4 jogos.Primeira opção desde o início da época, Idris deve entrar diretamente no onze, faltando perceber quem sai da equipa, mas em função do que têm sido as opções durante os últimos jogos o sacrificado pode ser Carraça, mantendo-se Tengarrinha.Uma dúvida que Miguel Leal não esclareceu na conferência de antevisão ao jogo, sendo que Bukia também volta a estar nas opções, depois do mesmo castigo de Idris. Henrique é que nem sequer viajou para a Madeira, devido a lesão, tal como Espinho, Daf e Tiago Mesquita, este já recuperado mas ainda sem ritmo.

Autores: A.M.