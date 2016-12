Ricardo é baixa certa na partida de hoje pelo facto de estar emprestado pelos azuis e brancos. O guarda-redes, que se tornou figura de destaque nos flavienses, cede o seu lugar a António Filipe, carrasco dos dragões na Taça de Portugal.António Filipe foi o herói do último confronto entre as duas equipas em Chaves, defendendo três dos cinco penáltis cobrados pelos dragões no desempate após prolongamento. Um feito que contou também com o contributo do seu treinador de guarda-redes, Carlos Pires, que hoje é técnico principal. Destaque para a particularidade de António Filipe, em seis jogos esta temporada... só com os azuis e brancos é que não sofreu golos.Para além desta alteração, é destaque na convocatória elaborada por Carlos Pires a chamada do médio brasileiro Luís Alberto, que não era opção com o antigo treinador, mas foi agora chamado pela primeira vez para a Liga. Também novidade, mas por regresso após lesão, é a do extremo João Mário, que volta aos convocados após quase dois meses.