Continuar a ler

A eficácia da formação barcelense foi evidente já que, no espaço de cinco minutos, conseguiu dois golos.O primeiro, aos 22', por Arthur, num castigo máximo que castigou um derrube na área de Jaime sobre João Pedro e o segundo, aos 27', com Yan Víctor a concluir de cabeça um livre apontado na direita por Arthur.Em desvantagem, os madeirenses reagiram e criaram algumas complicações ao último reduto dos donos da casa, que se mantiveram coesos na defesa da preciosa vantagem, apesar de, aos 45', Nuno Viveiros ter cabeceado a bola à barra da baliza defendida por Vozinha.Na segunda parte, o U. Madeira avançou no terreno, mas, só na primeira jogada conseguiu chegar ao golo, com remate oportuno de cabeça de Kwame Nsor.O Gil Vicente poderia ter ampliado a vantagem, aos 51', por Marius Noubissi, que, só com Nilson pela frente, rematou à figura do guarda-redes.Seguiu-se o domínio do U. Madeira, que remeteu o Gil Vicente para a sua defensiva, sem que conseguisse anular a diferença no marcador.Jogo no Estádio Cidade de BarcelosGil Vicente - U. Madeira, 2-1Ao intervalo: 2-0Marcadores:1-0, Arthur, 22' (p.)2-0, Yan Víctor, 27'2-1, Kwame N'Sor, 46'Vozinha, Ricardinho, Sandro, Yan Víctor, Henrique, Reko, Arthur, Dybal, João Pedro (Ragelli, 72'), Marius Noubissi (Jonathan, 81') e Abou Toure (Brou, 90'+2)Júlio Neiva, Jonathan, Ragelli, Pedro Araújo, Nuno Simões e BrouÁlvaro MagalhãesNilson, Tiago Moreira, Allef Nunes, Jaime, Luís Tinoco (Rúben Lima, 67'), Ryan Ramos, Mica, Breitner, João Caminata (Barbosa, 74'), Nuno Viveiros (Porcelis, 67') e Kwame N'SorTony, Tiago Ferreira, Rúben Lima, Carlos Manuel, Porcelis, Marco Túlio e BarbosaFilipe RochaJoão Matos (AF Viana do Castelo)Cartão amarelo para João Pedro (18'), Jaime (20'), Tiago Moreira (21'), Sandro (68'), Vozinha (86'), Ricardinho (90') e Allef Nunes (90'+4)Cerca de 400 espetadores