Francisco Filippi contraiu uma "doença infecciosa com alguma gravidade" segundo reitera o Freamunde em comunicado. O clube da Segunda Liga garante que a mesma "não esteve relacionada com a prática desportiva" e de forma a "passar esta fase menos boa junto da sua família" regressou ao país de origem, a Argentina, e a passagem pelo norte de Portugal terminou mais cedo do que o previsto.O médio, de 25 anos, esteve emprestado pelo Cólon aos capões, mas em 2016/17 realizou apenas quatro encontros.

Autor: Flávio Miguel Silva