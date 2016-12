Continuar a ler

Já no que se refere ao defesa central, as conversações poderão ser mais complicadas. Jorge Jesus aprecia as qualidades do internacional sub-21 e vê com bons olhos o regresso de Domingos Duarte a Alvalade já no decorrer do mês de janeiro, à semelhança do que aconteceu na época transata com Rúben Semedo.



Ainda há uma possibilidade de Domingos Duarte e Palhinha permanecerem no Belenenses até ao final da presente temporada. Essa é a grande pretensão da SAD liderada por Rui Pedro Soares e, segundo Record conseguiu apurar junto de fonte próxima do processo, os leões estão dispostos a ceder ao desejo dos azuis, apesar de nada estar ainda concretizado neste momento.Os últimos desenvolvimentos desportivos implicaram algumas alterações naquilo que estava praticamente concluído e, sabe Record, Palhinha é aquele que está mais perto de continuar no Restelo. O próprio médio já terá confessado em círculos próximos que se sente bem no Belenenses, um clube que lhe permite jogar com extrema regularidade – é o jogador mais utilizado do plantel azul –, admitindo regressar a Alvalade apenas no início da próxima temporada.

Autor: João Pedro Abecasis