A empresa Foot4you, liderada pela advogada Rita Gonçalves da Rocha, é a nova representante legal dos treinadores Toni, Jorge Costa e Rui Águas, estando ainda perto de chegar a acordo com Matheus Pereira, jogador do Sporting. Fundada já em 2016, a Foot4You posiciona-se como uma plataforma de negócio na área do futebol, na representação de jogadores, treinadores e na descoberta de talentos. Na área da formação, a empresa tem a gestão de algumas academias e, para esse efeito, passa também a partir de agora a contar com a colaboração de Stefan Schwarz, que irá intervir especialmente no mercado europeu (a empresa tem interesses na América do Sul).Em Portugal, para além de Matheus Pereira, com quem Rita Gonçalves da Rocha tem mantido negociações, está também assegurada a representação de João Manuel, jovem guarda-redes do 1º de Dezembro, que recentemente se destacou frente ao Benfica na Taça de Portugal.