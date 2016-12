No extenso balanço, assente em 10 pontos, que faz dos primeiros seis meses de ação do conselho de arbitragem (CA) a que preside, José Fontelas Gomes abre a porta àquela que é uma velha reinvindicação da grande maioria dos clubes portugueses: a divulgação pública dos relatórios dos árbitros.

"A alteração da forma de classificação era uma ambição antiga dos árbitros. O CA aproximou-se no início desta época do sistema utilizado por UEFA e pelas melhores ligas da Europa", assegura o presidente do CA da FPF, defendendo, igualmente, que "o futebol português não pode ter só um ou dois árbitros preparados para as partidas entre as equipas que discutem a vitória nos campeonatos".



"É preciso dar condições e oportunidades a jovens promissores", conclui José Fontelas Gomes.





"O princípio da divulgação dos relatórios dos árbitros já foi aprovado pela direção da FPF. O tema está agora em estudo no CA, mas com a participação do conselho de disciplina. É um passo importante que vamos dar", escreve Fontelas Gomes, em artigo de opinião no jornal 'Público', no qual se congratula ainda com outros aspetos, como a participação de árbitros portugueses nos testes do vídeo-árbitro e com o novo modelo de classificação dos juízes.

Autor: João Lopes