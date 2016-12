Continuar a ler

Relativamente aos objetivos, o ex-futebolista mostra-se despreocupado com projetos a longo prazo, procurando pensar jogo a jogo, consciente de estar numa posição "que não é agradável" e da qual o FC Porto B quer sair rapidamente, com trabalho e dedicação.



Esta mudança permite o reencontro com alguns atletas que Folha orientou nas últimas duas temporadas, nas quais foi bicampeão nacional de sub-19, e revelou que vai pedir a esses jogadores para que "rapidamente percebam o que é ser um jogador à FC Porto".



Para o cargo de treinador dos sub-19, o escolhido foi João Brandão, até agora treinador adjunto dos 'bês', que Folha vê como "uma pessoa muito competente, que vai dar o seu melhor e dar continuidade àquilo que se tem vindo a fazer."



Folha foi anunciado na quinta-feira como treinador principal da equipa B do FC Porto, sucedendo a José Ferreirinha Tavares, que agora passa a coordenador técnico da formação do emblema nortenho.

O novo treinador do FC Porto B, António Folha, admitiu esta sexta-feira que o cargo apresenta "mais responsabilidade", mas está "muito contente" pela oportunidade de suceder a José Ferreirinha Tavares no comando técnico da equipa secundária de futebol portista."[Este cargo] representa mais responsabilidade, mas quem está dentro do clube sabe que estas coisas podem acontecer. Obviamente que estou muito contente e vou agarrar esta oportunidade de todas as formas, para mostrar a ambição que tenho para fazer coisas boas dentro do FC Porto", revelou o novo técnico do 15.º classificado da II Liga, em declarações ao sítio oficial do emblema 'azul e branco'.

Autor: Lusa