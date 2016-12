Continuar a ler

Flávio Silva dividiu a sua formação pelo Sporting, Torreense e Benfica. Na temporada passada, foi emprestado pelo Benfica ao Sporting da Covilhã, seguindo-se uma experiência no San Antonio FC, nos Estados Unidos.Natural da Guiné-Bissau, mas com nacionalidade portuguesa, Flávio Silva conta com três internacionalizações nos sub-16 de Portugal e outras três nos sub-19, nas quais marcou dois golos.As suas boas prestações na equipa B do União da Madeira valeram a sua promoção à equipa principal, onde será inscrito em janeiro, sendo assim, mais uma alternativa para o treinador Filipe Rocha.