Continuar a ler

"Rafael Batatinha já participará no treino de amanhã [quarta-feira], que terá lugar no Complexo Desportivo Municipal de Vila Pouca de Aguiar, às 10:30", adiantou o comunicado.



O atleta já representou Tondela, Anadia e Beira-Mar em Portugal, bem como o clube brasileiro Bahia.



O emblema azul-grená também anunciou esta terça-feira a rescisão de contrato com Luís Alberto, que assinou com o Aves. "Rafael Batatinha já participará no treino de amanhã [quarta-feira], que terá lugar no Complexo Desportivo Municipal de Vila Pouca de Aguiar, às 10:30", adiantou o comunicado.O atleta já representou Tondela, Anadia e Beira-Mar em Portugal, bem como o clube brasileiro Bahia.O emblema azul-grená também anunciou esta terça-feira a rescisão de contrato com Luís Alberto, que assinou com o Aves.

O avançado brasileiro Rafael Batatinha, ex-Santa clara, é reforço do Desportivo de Chaves, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta terça-feira o clube de Trás-os-Montes na sua página oficial, confirmando a notícia avançada por Record a 24 de dezembro O extremo de 26 anos assinou um contrato válido para as próximas duas épocas e meia com mais uma de opção, realçou o clube.

Autor: Lusa