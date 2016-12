Continuar a ler

As Finanças não revelaram, no entanto, se já há diligências em curso para investigar os casos denunciados no âmbito do Football Leaks ou se existe, de facto, alguma suspeita de casos concretos de esquemas lesivos para o estado.Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Pepe ou Ricardo Carvalho não estarão sob o escrutínio do fisco nacional, uma vez que não são, manifestamente, residentes fiscais no nosso país.Esta não é, aliás, a primeira vez que as autoridades financeiras se interessam pelo mundo do futebol, uma vez que é um setor que acompanha há já algum tempo, tendo realizado, inclusivamente, visitas a alguns clubes para recolha de mas informações. No entanto, as recentes revelações do Football Leaks vieram reforçar esse interesse.