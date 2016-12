Continuar a ler

Sobre os homens de Barcelos, o líder dos madeirenses foi claro: "O Gil Vicente tem jovens jogadores e alguns estrangeiros, sobretudo brasileiros, que estão a conhecer e a sentir as dificuldades desta competição, de quem não tem experiência na prova. Adoptam dois tipos de posturas, uma quando estão em vantagem e outra quando o resultado não lhes é favorável. Estamos preparados e dar a melhor resposta ao que apresentarem".



A meio da tabela classificativa, o líder treinador dos azuis e amarelos ainda acredita numa subida na classificação. "O normal na segunda Liga é que qualquer equipa pode vencer qualquer adversário. Este ano há uma ligeira diferença, pois há duas equipas que se destacam. De resto está tudo muito próximo e dois ou três resultados positivos podem trocar e alavancar uma equipa para posições superiores", finalizou.

Após a derradeira sessão de trabalho que decorreu à porta fechada e que já contou com a presença do guarda-redes Nilson e do central Tiago Ferreira, ambos totalmente recuperados, o técnico do União da Madeira fez o lançamento da partida de amanhã, em Barcelos, frente a um Gil Vicente que está com menos um ponto (22) que os madeirenses."Todos os jogos são importantes e são para somar os 3 pontos. Disputamos as partidas sempre da mesma forma e esta não vai fugir à regra. O campeonato termina daqui a 23 jornadas e não para a próxima semana. Queremos fazer um bom jogo e trazer os pontos que estão em disputa", começou por afirmar Filó.

Autor: João Manuel Fernandes