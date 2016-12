Filó está de saída do comando técnico do União da Madeira.Na base desta decisão estão os maus resultados da equipa, apontada no início da época como candidata à subida, mas que ocupa o 17º lugar da 2ª Liga. Filó, de 44 anos, tinha chegado ao União no início da época. Enquanto não é encontrado um sucessor, o conjunto insular será orientado por José Viterbo, coordenador da formação do União e treinador da equipa B.

Autor: João Manuel Fernandes