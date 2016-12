Continuar a ler

Para já, Filipe Gouveia acentua que quer é trabalhar com o grupo que tem à disposição, composto por 23 jogadores, mas admite ser um plantel curto para um emblema que está ainda em três frentes: a II Liga de futebol, a Taça da Liga e a Taça de Portugal.



"Vou falar com o presidente, para ver se ele tem disponibilidade financeira, porque temos de ter em conta a realidade do Covilhã", vinca.



O treinador elogia a postura do presidente, José Mendes, a sua preocupação em ter um clube cumpridor e por isso ser cauteloso na abordagem ao mercado.



"Ele prefere ter um plantel pequeno e pagar a tempo do que ter 30 jogadores e não pagar ou os meses terem 60 dias", salienta Filipe Gouveia.



Filipe Gouveia espera ver a equipa reforçada "com um ou dois jogadores" já na janela de janeiro do mercado de transferências. Em conferência de imprensa, o treinador avança que o assunto está a ser analisado e salienta que qualquer contratação terá de ser uma mais-valia, embora frise que tudo depende da disponibilidade financeira do clube."Vou escrever ao Pai Natal. Vamos reforçar a equipa com um ou dois jogadores, no máximo", adiantou o técnico serrano, que prefere não nomear as posições para as quais estão a ser equacionados reforços.

Autor: Lusa