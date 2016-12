Fernando Santos 'foi ao ar', levou banho e... 'recebeu instruções' de CR7

Os derradeiros minutos da final do Euro'2016 ficaram também marcados pela emoção com que Cristiano Ronaldo os viveu, ao lado de Fernando Santos, parecendo quase o adjunto do selecionador nacional. No entanto, o timoneiro da equipa das quinas nega que CR7 tenha dado quaisquer instruções para dentro de campo, explicando o que o camisola 7 lhe dizia naqueles instantes."O que ele me dizia naquele momento eu sei bem o que era: 'Já ganhámos! Já ganhámos!' Era o que ele me estava a dizer. E eu dizia: 'Falta um minuto.' E ele continuava: 'Já ganhámos, já ganhámos!'. Se ele chegou a dar indicações? Indicações só dá o treinador. O que ele repetiu foi o que eu disse. É uma coisa completamente distinta. Ele gritava tudo o que eu dizia, era uma espécie de amplificador da minha voz. Se queres considerar isso adjunto, muito bem. Mas achas que o Cristiano ia dar ordens técnicas, estratégicas ou táticas? Isso não é possível, nem ele o faria nunca. Gostei [daquele momento] porque se vocês o vivessem como nós vivemos, achavam o lindo que isto tem", explicou Santos em entrevista ao 'Correio da Manhã'.