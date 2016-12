Fernando Santos ganhou esta terça-feira mais um prémio de melhor treinador do ano, após já ter conquistado esse título através da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). Desta feita, o selecionador nacional foi distinguido nos Globe Soccer Awards.Recorde-se que Cristiano Ronaldo havia sido minutos antes premiado com o título de melhor jogador do ano na mesma cerimónia.

Autor: Luís Miroto Simões