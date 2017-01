Tal como se esperava, Fernando Alexandre é a grande novidade do treino do Moreirense realizado na tarde desta segunda-feira. O médio defensivo já se encontra em Serzedelo e é reforço dos cónegos, por emprestimo da Académica, até ao final da época.Augusto Inácio pretendia um jogador experiente para dar luta a Cauê naquela zona do terreno e Fernando Alexandre, de 31 anos, foi o nome encontrado.

Autor: Bruno Freitas