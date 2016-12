Continuar a ler

O acordo com a Sportradar, prosseguiu o líder federativo, "é uma mensagem muito clara para todos os que acreditam que podem utilizar as nossas competições para fazer batota".



"Utilizaremos todos os meios ao nosso dispor para proteger o futebol e colaborar com as autoridades no sentido de combater este flagelo. A Sportradar é uma referência mundial nesta área e uma organização com que estreitámos relações nos últimos meses, através da UEFA, aferindo a sua capacidade e a eficiência dos sistemas de que dispõe", explica ainda Fernando Gomes, no site da FPF.



Entusiasmo



Andreas Krannich, diretor executivo para os Titulares de Direitos Desportivos da Sportradar, mostrou-se "entusiasmado por colaborar com a FPF no combate aos resultados viciados" e por saber que a plataforma de deteção de fraude se sustentará "em fatores de extrema importância como a educação e a formação, o que só irá reforçar as defesas de Portugal contra o perigoso fenómeno da manipulação de resultados".



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está preocupada com eventuais fraudes nos jogos das competições não profissionais sujeitos a apostas (onde se insere o Campeonato de Portugal Prio) e, com o objetivo de despistar suspeitas, estabeleceu uma parceria com a Sportradar, empresa que é líder mundial em serviços de integridade aplicada ao desporto, que passará a monitorizar, a partir de janeiro de 2017, todas as partidas com estas características.A Sportradar dispõe de sistemas que já receberam diversos prémios e tem parcerias com várias organizações internacionais, entre as quais UEFA, AFC, World Rugby, ICC, NBA e NHL. No conjunto, a Sportradar monitoriza cerca de 230 competições de futebol em todo o Mundo, informa a FPF, num comunicado em que Fernando Gomes, presidente da FPF, salienta a importância do acordo alcançado."O combate à viciação de resultados é uma ameaça para o desporto, em geral, e para o futebol, em particular. Tratando-se de um fenómeno à escala mundial, não devemos partir do princípio que Portugal está imune", afirma o líder federativo, lembrando que a FPF "entregou na Assembleia da República um projeto-lei que visa alterar o quadro penal para os casos de corrupção no desporto" e assinou um protocolo com o Sindicato dos Jogadores, "investindo na prevenção junto de jogadores, treinadores e dirigentes".

Autor: João Lopes