O jogo começou com duas oportunidades de perigo, uma para cada lado, com Piqueti a desviar ao lado da baliza, aos dois minutos, e dois minutos mais tarde, Bruno Wilson impediu o golo dos 'dragões' ao bloquear o remate de Fede Varela que inauguraria o marcador.Até ao final do primeiro tempo destaque para um remate de Rúben Alves para uma defesa a dois tempos de Gudiño, aos 25 minutos, e para um disparo de Varela, fora da área, que obrigou Tiago Pereira a aplicar-se.Na segunda parte, o Sporting de Braga B entrou mais confiante em campo pressionando e sem surpresas colocou-se na frente do marcador, aos 69 minutos. Gamboa descobre Rodrigo Pinho com um passe forte, a furar a defesa, e o avançado rematou à meia volta batendo Gudiño.A resposta do FC Porto não demorou e três minutos mais tarde Varela tirou um cruzamento de 'régua e esquadro', encontrando o recém-entrado Areias, que finalizou com um remate alto, restabelecendo a igualdade no marcador, que não demorou a ser desfeita.Aos 73 minutos, Piqueti rematou para uma defesa de Gudiño para canto. No canto apontado por Rúben Alves, Rodrigo Pinho subiu mais alto e, aproveitando a descontração dos opositores, cabeceou sozinho para o fundo das redes.Seis minutos mais tarde, o mesmo avançado desperdiçou a hipótese de fazer o 'hat-trick' ao desperdiçar, em frente à baliza, um cruzamento rasteiro de Joca.Já ao cair do pano, Xadas 'matou' o encontro ao aproveitar uma primeira defesa de Gudiño para atirar para as redes vazias e dar a vitória aos 'arsenalistas'.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:0-1, Rodrigo Pinho, 69 minutos.1-1, Areias, 72.1-2, Rodrigo Pinho, 74.1-3, Xadas, 88.Gudiño, Fernando Fonseca, Chidozie, Verdasca, Inácio (Luís Mata,76), Govea, Francisco Ramos, Fede Varela, Rúben Macedo (Ismael, 56), Rui Pedro (Areias, 68) e Kayembe.(Suplentes: Mbaye, Ismael, Areias, Rui Pires, Graça, Luís Mata e Raul.)Treinador: José Tavares.Tiago Pereira, Anthony D'Alberto, Inácio, Bruno Wilson, Thales, Gamboa, Chidi (Didi, 90), Xadas, Rúben Alves (Simão, 82), Piqueti (Joca, 78) e Rodrigo Pinho.(Suplentes: Clemente, Ogana, Loum, Joca, Simão, Didi e Panyukov.)Treinador: Abel Ferreira.Carlos Macedo (AF Braga).Ação disciplinar: cartão amarelo para Gamboa (31) e Xadas (76).259 espectadores.