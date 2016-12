Continuar a ler

Dinis Delgado, presidente do Sintra Football, acredita que a contratação de Fábio Paim é uma boa aposta para a segunda volta do campeonato."É uma posição que era preciso reforçar e um pedido do mister Navalho. As boas relações com o Sindicato dos Jogadores ajudaram, a quem perguntei como tinha sido a dedicação e entrega do Fábio no último verão", revelou Dinis Delgado ao. "O mister trata do atleta e eu da parte humana. Ele queria ficar em Lisboa para estar perto dos filhos. Acredito numa boa segunda volta para regressar ao futebol profissional na próxima época".O avançado português, formado no Sporting, estava sem clube desde 2015/16, época em que representou o Union 05, do Luxemburgo.