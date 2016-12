Fábio Nunes tem pretendentes e está prestes a ficar consumada a sua saída de Tondela. Todavia, esse facto não está, de forma alguma, relacionado com as questões disciplinares que penalizaram Mamadu Candé."O que posso dizer sobre isso é apenas que o Fábio Nunes recebeu uma proposta e foi autorizado pelo Tondela a ausentar-se para negociar", assumiu o agente Tiago Ribeiro quando contactado por Record. Já o lateral guineense, pelo seu lado, rescindiu contrato com os beirões.

Autores: Vítor Pinto e José Luís Araújo