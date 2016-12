Os adeptos do Leixões passaram um Natal agridoce. Se, por um lado, a equipa teima em não fugir dos lugares perigosos da tabela na 2ª Liga, por outro, a prestação na Taça de Portugal tem sido motivo de grande orgulho. E a visita à Luz surge como uma oportunidade única para o plantel se mostrar e provar diante do tricampeão nacional que há mais qualidade do que aquela que o 21º lugar no campeonato indica.

Apesar de esta prestação na 2ª Liga deixar muito a desejar, o grupo de trabalho não precisa de recuar muito para encontrar exemplos que sirvam de inspiração. Na época passada, o Leixões tinha, à 20ª jornada, 18 pontos, apenas mais um do que somam por esta altura. No final, acabaram por conseguir conquistar um total de 55 pontos e a respetiva permanência. Será com base nesta prestação bem recente que a turma de Kenedy vai encarar os próximos desafios, aliando a isso a motivação inerente do duelo para a Taça de Portugal, frente ao Benfica.

De resto, o plantel também irá, ao que tudo indica, sofrer alterações em janeiro. O presidente Paulo Lopo está empenhado em segurar a equipa na 2ª Liga para, depois disso, apostar forte para um regresso em breve ao escalão principal do futebol português. Por isso são de esperar reforços, até porque ao longo desta primeira metade da época a equipa demonstrou fragilidades que terão de ser corrigidas.



NÚMEROS



14 golos marcados em 20 jogos na 2.ª Liga fazem do Leixões um dos piores ataques da prova. Reforços para o sector ofensivo são uma prioridade



1 ponto separa o registo atual do Leixões do da época passada. Agora há que repetir a segunda metade de 2015/16, onde somou 37 pontos em 26 jornadas

Autor: José Miguel Machado